2022/06/05 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الإطار التنسيقي، اليوم الأحد،

التحالف الثلاثي لبيان موقفه قرار

قضاْء كردستان بشأن بيع النفط.

وقال القيادي عن الاطار حيدر اللامي، إن

"التحالف الثلاثي بتوضيح موقفه من

تصريحات القضاء في كردستان بشأن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنسيقي يطالب الثلاثي ببيان موقفه من "إصرار" كردستان على بيع النفط: بيّنوا مواقفكم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التنسيقي يطالب الثلاثي ببيان موقفه من "إصرار" كردستان على بيع النفط: بيّنوا مواقفكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).