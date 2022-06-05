زيدان خلال استقباله الدكتور نبيل جاسم: ندعم حرية التعبير بوصفها مفهوم دستوري

2022/06/05 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأحد، على دعم حرية التعبير بوصفها مفهوم دستوري، فيما شدد رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم على ضرورة التعاون بين القضاء والاعلام خدمة لحرية التعبير.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل، اليوم الأحد، رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم"، مبينا انه "تم بحث سبل التعاون بين القضاء والسلطة الرابعة".

وشدد زيدان بحسب البيان، "على دعم حرية التعبير بوصفها مفهوم دستوري لايمكن التفريط فيه"، داعيا وسائل الاعلام الى "دعم الحرية المسؤولة للكلمة والعمل على صياغة الخطاب الموضوعي المتوازن بشكل دائم".

فيما أكد الدكتور نبيل جاسم "على التزام المؤسسة بقانونها النافذ والذي يحدد شكل التزاماتها ازاء المؤسسات والافراد في الدولة العراقية بوصف الشبكة مؤسسة للبث العام وتحرص على ان يكون خطابها ممثلا لجميع العراقيين على مختلف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية"، مشيرا إلى "ضرورة التعاون بين السلطة القضائية والإعلام خدمة للمصلحة العامة وحرية التعبير".

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