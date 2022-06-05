مقتل 3 و 11 جريحا في إطلاق نار بأمريكا

2022/06/05 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل 3 أشخاص وأصيب 11 على الأقل بجروح، السبت، في إطلاق نار في شارع مكتظ خلال الليل عادة في مدينة فيلادلفيا الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا دي.



إف.



بيس للصحافيين “أصيب 14 شخصا على حد علمنا بإطلاق نار ونقلوا إلى مستشفيات في المكان.



أعلنت وفاة ثلاثة من هؤلاء هم رجلان وامرأة بعد وصولهم إلى المستشفيات، إذ أصيبوا بعدة جروح ناجمة عن إطلاق النار”.

والسبت، توفيت فتاة وأصيب 8 أشخاص آخرين بجروح في إطلاق نار، في مركز تسوق في مدينة فينكس بولاية أريزونا.

ونقل تقرير نشره موقع “ذا هيل” عن الشرطة أن فتاتين تخضعان للعلاج من إصابات خطيرة، وتوفيت أخرى بسبب جروح خطيرة.

وشهدت عدة ولايات حوادث إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أوقعت أربعة قتلى وعشرات الجرحى بحسب إحصاء لموقع “غان فايلنس آركايف”.

وقتل الأربعاء خمسة أشخاص في ولاية أوكلاهوما، بسبب إطلاق نار في مبنى ناتالي بمستشفى سانت فرانسيس في مدينة تولسا.

وأصيب ٥ أشخاص، الخميس، جراء إطلاق نار في مقبرة بولاية ويسكونسن، أثناء دفن رجل قتل أواخر مايو بأيدي الشرطة.

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