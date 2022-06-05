إياد علاوي يدعو لحل أزمة الإنسداد السياسي عبر تشكيل حكومة مؤقتة

2022/06/05 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرح رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ، مبادرة لحلحلة الوضع السياسي وانسدادة .



وفي بيان جديد بخصوص الأزمة السياسية في العراق ، خرج به علاوي قائلاً : “إن الخروج من الأزمة يتطلب القيام بعدد من الخطوات وفي مدة تُحدد خلال اجتماع وطني غير مشروط للقيادات السياسية الوطنية”.

كما بين ان الخطوات تتمثل باختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الامن والاستقرار في العراق، تأخذ على عاتقها اجراء انتخابات نزيهة، واختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات القادمة ويجب ان يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار كابينته الوزارية ..



لافتاً الى أن المبادرة تضمنت ايضاً تقوية الدولة والحكومة والرئاسات الثلاث ودعمها في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

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