2022/06/05 | 15:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان مفاجأة أن أجد برنامجا يحمل اسم The Real Housewives of Dubai، وهو يحط رحاله في المدينة ليقدم قصص حياة 6 سيدات، إحداهن إماراتية، قدمن من بيئات وخلفيات مختلفة، ليحكين قصصهن، ولكن ما يجمع بينهن هو مستوى الحياة الفاره جدا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رأي.. ربات المنازل الحقيقيات في دبي… أسمى من برنامج ترفيهي بلا هدف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رأي.. ربات المنازل الحقيقيات في دبي… أسمى من برنامج ترفيهي بلا هدف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).