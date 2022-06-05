الصيف والكهرباء زادت من معاناة المواطنين ..مشتقات كربلاء: تجهيز البنزين (20) لترا بالعبوات البلاستيكية قريبا

2022/06/05 | 15:14 - المصدر: وكالة نون

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الخبرية عن تذمرهم ومعاناتهم من قلة

كمية البنزين المجهز بالعبوات

البلاستيكية للمواطنين المحددة بخمسة

لترات فقط، لاسيما من الاهالي الساكنين

في المدينة القديمة التي ل

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