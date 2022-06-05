نوري المالكي يطالب بفتح تحقيق بحادثة الإعتداء على لاعب المنتخب الوطني حيدر عبدالرزاق

2022/06/05 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، فتح تحقيق بحادثة الإعتداء على لاعب المنتخب الوطني حيدر عبدالرزاق.

وقال المالكي في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في تويتر وتابعتها (بغداد اليوم) : "نتقدم بالتعازي القلبية الاسرة الرياضية برحيل اللاعب الدولي واحد من نجوم المنتخب الوطني السابق لكرة القدم إثر تعرضه لاعتداء قبل ايام من قبل عناصر مجرمة".

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