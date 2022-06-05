القبض على 8 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلف في ميسان

2022/06/05 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاحد، القبض على ثمانية مطلوبين وفق مواد قانونية مختلف وتضبط كمية كبيرة من الاسلحة والاعتدة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تنفيذاً للتوجيهات المستمرة من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي نفذ الفوج الاول والثاني والثالث ضمن قاطع لواء المشاة 97 عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من ناحيتي العزير والعدل وقضاء المجر الكبير وأسفرت الواجبات الأمنية من اعتقال 8 مطلوبين"، مبينةً أنه "تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة".

وتشهد محافظة ميسان وأقضيتها ونواحيها استقراراً أمنياً نتيجة للعمليات الاستباقية التي تنفذها القطعات الأمنية.

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