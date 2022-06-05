مرتضى منصور ورئيس رابطة الأندية.. تسريب هاتفي

2022/06/05 | 15:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثيرة هي التسريبات الهاتفية في مصر، لكن آخرها يبدو مختلفا في السياق والمضمون، رغم أنه يضم رئيس نادي الزمالك، المحامي والنائب السابق، مرتضى منصور، الذي سبق أن ظهرت له تسريبات عدة عبر سنوات.

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