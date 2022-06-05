صحيفة: جونسون يواجه تحديا حول بقاءه في السلطة

2022/06/05 | 15:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صور جديدة تظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يرفع كأساً في حفل توديع أقيم في مقر الحكومة البريطانية في "10 داونينغ ستريت" خلال قيود الإغلاق، مزاعم جديدة بأنه كذب على البرلمان خ

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