امريكا: 3 قتلى و11 جريحا بإطلاق نار في فيلادلفيا

2022/06/05 | 15:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات الأمريكية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون على الأقل جراء إطلاق نار وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة فيلادلفيا بشمال شرق البلاد.وقال مفتش الشرطة دي إف بيس خلال مؤتمر صحفي، إن أفراد الشرطة كانوا يقومون بدوريات في منطقة ساوث ستريت المعروفة بأماكنها الترفيهية والحياة الليلية […]

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