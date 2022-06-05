منظمة بدر تطالب بموقف حكومي إزاء انتهاك السيادة العراقية من قبل تركيا والكويت

2022/06/05 | 15:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت منظمة بدر، اليوم الاحد، بموقف حكومي إزاء انتهاك السيادة العراقية من قبل تركيا والكويت.وقال القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “الانتهاكات التركية المتكررة على شمال العراق بحجج متابعة وملاحقة حزب العمال الكردستاني مرفوضة من ابناء الشعب العراقي والكتل السياسية الوطنية”.وأضاف الكاظمي اننا “نرى ردود […]

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