2022/06/05 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باحباط هجوم على احد ابراج الطاقة الكهربائية في محافظة المثنى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية تمكنت من احباط هجوم بعبوة ناسفة لنسف احد ابراج الطاقة الكهربائية في ناحية الخضر بمحافظة المثنى".واضاف انه "بعد العثور عليها تم استدعاء خبراء المتفجرات لتفكيكها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط هجوم على احد ابراج الطاقة الكهربائية في المثنى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط هجوم على احد ابراج الطاقة الكهربائية في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).