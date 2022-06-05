احباط محاولة استهداف احد ابراج الطاقة الكهربائية في المثنى

2022/06/05 | 15:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في المثنى، اليوم الاحد، باحباط محاولة استهداف احد ابراج الطاقة الكهربائية في قضاء الخضر.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، أنه “احبطت القوات الامنية اليوم هجوما بعبوة ناسفة على احد ابراج الطاقة الكهربائية في ناحية الخضر بمحافظة المثنى”.واضاف أنه “بعد العثور عليها واستدعاء خبراء المتفجرات تم تفكيكها من قبل القوة […]

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