نادال قد “يصدم” عشاق التنس بعد مباراته الليلة في نهائي رولان غاروس

2022/06/05 | 15:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يترقب عشاق الكرة الصفراء، نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الذي سيجمع مساء اليوم الأحد، بين أسطورة التنس، الإسباني رافائيل نادال، والنرويجي كاسبر رود.ويحيط الغموض بمسيرة “الماتادور” الإسباني، الذي يسعى للفوز بلقبه الـ14 في البطولة الفرنسية، والـ22 في البطولات الكبرى.ويأتي ذلك بعد وجود تكهنات بأن مباراة اليوم قد تكون […]

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