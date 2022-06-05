الظاهرة رونالدو يفي بوعده “الشاق” تجاه ناديه بلد الوليد

2022/06/05 | 15:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لم يتهرب النجم البرازيلي رونالدو من تنفيذ وعده “الصعب”، بعد تأهل الفريق الذي يمتلكه، بلد الوليد، إلى دوري الدرجة الممتازة في إسبانيا.وبدأ النجم البرازيلي السابق رونالدو رحلة طويلة بالدراجة من بلد الوليد إلى سانتياغو دي كومبوستيلا، الأحد، للوفاء بوعد قطعه على نفسه في حالة صعود ناديه إلى الليغا.من المتوقع أن يسافر […]

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