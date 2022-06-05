المرور تمنع سير المركبات الكبيرة

2022/06/05 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت المديرية العامة للمرور، اليوم الأحد، بمنع سير المركبات الكبيرة مركبات الحمل على طريق المرور السريع محمد القاسم.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "يمنع سير المركبات الكبيرة مركبات الحمل على طريق المرور السريع محمد القاسم".

واضافت انه "اتخاذ طريق قناة الجيش السريع بديلاً عنه حيث سيكون منع السير من الطريق القادم من جزيرة بغداد السياحية مرورا بالخط السريع وصولا الى بغداد الجديدة ذهابا وايابا".

واوضحت المديرية انه "سبب الاجراء هو وجود اعمال صيانة على الطريق المذكور، لتنظيم حركة السير والمرور واستيعاب الزخم المروري"، داعياً "السائقين الكرام التعاون مع مفارز مديريتنا خدمةً للصالح العام، حتى يكون انجاز الاعمال من قبل دائرة المشاريع في امانة بغداد بسرعة وسهولة".

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