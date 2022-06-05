2022/06/05 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الاحد، السماح لشركات القطاع الخاص بإستيراد منظومات الري الثابت والمحوري.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزير محمد كريم الخفاجي وجه بالسماح لكافة شركات القطاع الخاص بأستيراد منظومات الري الثابت والمحوري الجديدة والمستعملة ومن كافة المناشىء العالمية".

وأضاف، أن "هذا التوجيه من اجل توفير منظومات الري في الاسواق المحلية فضلا عن اعتدال اسعارها للفلاحين نتيجة توفيرها من قبل القطاع الخاص حيث ستساعد الفلاحين على اقتنائها وخاصة في المناطق الصحراوية اعتمادا على الابار بالتعاون مع وزارة الموارد المالية".

وأضاف ان "منظومات الري بمختلف سعاتها سيكون لها دور كبير في زيادة المساحات المزروعة وتحقيق الامن الغذائي، فضلا عن الترشيد في استهلاك المياه".

ويعاني العراق من نقص حاد في المياه، مما ساعد في تراجع الزراعة بشكل كبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يوجه القطاع الخاص باستيراد منظومات الري الثابت والمحوري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يوجه القطاع الخاص باستيراد منظومات الري الثابت والمحوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).