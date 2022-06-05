"لم أتخيل أن يبلغ الأمر هذا الحد".. متجر "حلويات جنسية" يدفع السلطات للتحرك

2022/06/05 | 15:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقطب متجر حلويات افتُتح الشهر الماضي في منطقة إيبانيما، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أعدادا كبيرة من الزوار الراغبين باكتشاف منتجاته المحضرة بأشكال جنسية، لكنّ شكاوى كثيرة من السكان دفعت بالسلطات أخيراً إلى التحرك.

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