الإعلام الأمني: القبض على ثلاثة إرهابيين في كركوك

2022/06/05 | 15:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانوا يقومون بتزوير المستمسكات الرسمية لشراء شرائح السيم كارت.

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