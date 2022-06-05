“طريق الموت” يتسبب بمصرع وإصابة عناصر أمنيين بحادث سير مروع

2022/06/05 | 16:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاحد، مصرع وإصابة تسعة عناصر أمنيين بحادث سير مروع على طريق بغداد – كركوك، أو ما يسمى بـ”طريق الموت”.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ)، إن “ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي لقوا مصرعهم وأصيب ستة آخرون بتصادم عجلتين تابعتين للحشد والجيش العراقي على طريق بغداد – كركوك، قرب معسكر أشرف، 50 كم شمالي بعقوبة”.

واضاف أن “سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الخالص، لتلقي العلاج، وأخلت الجثث الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث”.

ويطلق على طريق بغداد – كركوك تسمية “طريق الموت” لكثرة الحوادث المرورية المميتة، شبه اليومية، بسبب فوضى التنظيم المروري وعدم تأهيله بالشكل المطلوب.

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