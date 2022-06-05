الطرق البديلة لتصدير الحبوب من أوكرانيا غير كافية

2022/06/05 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت أوكرانيا من أن الطرق البديلة لتصدير الحبوب لن تكون كافية لتجنب حدوث أزمة غذاء عالمية، في وقت تخضع موانئ البلاد على البحر الأسود تحت سلطة روسيا.

وبحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء ، قال أولكسندر كوبراكوف، وزير البنية التحتية الأوكراني إن الطرق البديلة لتصدير الحبوب من البلاد لن تكفي لتحل محل موانئ البحر الأسود، التي تحاصرها روسيا، محذرا من نقص حاد في الغذاء العالمي، وأضاف: “لن تغطي كل أنشطتنا حتى 20 في المائة، ما يمكننا القيام به عبر موانئ البحر الأسود.

ومنذ الحرب توقفت شحنات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر السوداء، كما أن هناك أكثر من 20 مليون طن من الحبوب عالقة في صوامع، إذ أدت الحملة الحرب في أوكرانيا وسلسلة العقوبات على موسكو إلى اضطراب في تصدير الأسمدة أيضا وغيرها من السلع الأساسية من البلدين.

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