2022/06/05 | 16:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y69hcZnQyts

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معضلة الطاقة.. ضغوط ايرانية و استجابة حكومية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معضلة الطاقة.. ضغوط ايرانية و استجابة حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).