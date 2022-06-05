2022/06/05 | 16:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1_aGnD4lBaI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس اللجنة المالية يؤكد تضمين الاجراء والعقود والمحاضرين وتخصيص الاموال اللازمة لهم ضمن القانون) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس اللجنة المالية يؤكد تضمين الاجراء والعقود والمحاضرين وتخصيص الاموال اللازمة لهم ضمن القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).