2022/06/05 | 16:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3ZAUqkscxr4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: السيد مقتدى الصدر راح يطلع للجمهور مرة ثانية وراح يخالف التوجيهات الأمنية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: السيد مقتدى الصدر راح يطلع للجمهور مرة ثانية وراح يخالف التوجيهات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).