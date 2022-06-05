صحة ميسان: المستشفى التركي سيكون جاهزا خلال أشهر

2022/06/05 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الاحد، عن ان المستشفى التركي بالمحافظة سيكون جاهزا خلال أشهر وسيكون إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمحافظة الذي يفتقر إلى مستشفيات جديدة منذ سنوات .

وقال مدير عام الدائرة الدكتور علي العلاق لـ (بغداد اليوم ) "كنا نطالب منذ سنوات بإعادة العمل بالمشاريع الصحية المتوقفة ومنها المستشفى التركي، لكن تسوية بعض الأمور من قبل الوزارة مع الشركة ساهم في إعادة العمل لها".

وأضاف، ان "ميسان بحاجة إلى تطوير اكثر للقطاع الصحي فالدائرة تعمل بمعية الوزارة والحكومة المحلية لتطوير المستشفيات والمراكز وشراء الاجهزة لاستعياب الطاقات التي تدخل لها".

يشار الى ان هناك الكثير من مشاريع المستشفيات في جميع محافظات العراق، متوقف العمل بها لاسباب مختلفة منها الفساد.

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