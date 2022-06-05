الفتلاوي: أين ذهب الأموال الفائضة من نفط كردستان

2022/06/05 | 16:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "هل يجرؤ أحد أن يتحدث أم حط على رؤوسهم الطير؟".

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