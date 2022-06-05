القبض على ثلاثة ارهابيين في عملية نوعية للاستخبارات بمحافظة كركوك

2022/06/05 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

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المديرية العامة للاستخبارات والأمن تلقي القبض على ثلاثة ارهابيين في عملية نوعية بمحافظة كركوك

نفذت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة – كركوك عملية نوعية استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة وجهد فني مميز اسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة عناصر تنتمي الى عصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك،

حيث كانوا يقومون بتزوير المستمسكات الرسمية لشراء شرائح السيم كارت وتزويد العصابات الارهابية بالاجهزة الالكترونية ونقل المؤن والمواد الغذائية لعناصر داعش، فضلاً عن قيامهم بنقل أسر العصابات من الوكر الى داخل مدينة كركوك، صادره بحقهم مذكرات قضائية وفق المادة(١/٤)،

تستمر الجهود المميزة للأبطال المديرية بملاحقة فلول العصابات الارهابية اينما كانوا وتقديهم الى العدالة للقصاص منهم ولينالوا جزائهم العادل.

خلية الإعلام الأمني

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