بالجرم المشهود.. الاطاحة بمبتزين ومرتشين في 3 محافظات

2022/06/05 | 16:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط متهمين بالابتزاز والرشوة بالجرم المشهود في ثلاث محافظات أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن تنفيذ ثلاث عمليَّاتٍ لضبط مُتَّهمين مُتلبِّسين بتسلم الرشوة والابتزاز في مُحافظات نينوى والبصرة وكركوك.الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن من ضبط الممثل القانونيِّ لمُديريَّة البلديَّة بعد أن تمَّ ضبط وسيطه أثناء تسلُّم الرشوة داخل […]

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الاطاحة بمبتزين ومرتشين في 3 محافظات أولاً على ايرث نيوز.

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