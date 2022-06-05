النفط تؤكد التزامها بتامين الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية

2022/06/05 | 16:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكدت وزارة النفط، الاحد، التزامها بتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية باحتياجها من الوقود بكافة أنواعه لتامين استمرار التيار الكهربائي.وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس، في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، إن “وزارة النفط تؤكد التزامها واستمراراها بتامين احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود وبكافة أنواعه بحسب الحصص المقررة وبالاتفاق مع الوزارة […]

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