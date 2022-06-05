النزاهة تضبط متهمين بالابتزاز والرشوة بالجرم المشهود في مُحافظات نينوى والبصرة وكركوك

2022/06/05 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن ضبط مُتَّهمين مُتلبِّسين بتسلم الرشوة والابتزاز بالجرم المشهود في مُحافظات نينوى والبصرة وكركوك.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن من ضبط الممثل القانونيِّ لمُديريَّة البلديَّة بعد أن تمَّ ضبط وسيطه أثناء تسلُّم الرشوة داخل إحدى منافذ الصيرفة في مركز مدينة كركوك"، مُبيّنةً "قيام الممثل القانوني للمُديريَّة بابتزاز ومُساومة المُوظَّفين والمُواطنين بدفع مبالغ ماليَّةٍ؛ لغرض إنجاز الأعمال الخاصَّة بهم، فضلاً عن ادِّعائه استطاعته غلق قضايا تحقيقيَّةٍ مفتوحة بحقهم لدى الجهات التحقيقيَّـة".وأوضحت أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط منتسبٍ في أحد الأجهزة الأمنيَّة في المحافظة؛ بعدِّه شريكاً في عمليَّات الابتزاز، بعد اعتراف الممثل القانونيِّ لمُديريَّة بلديَّـة كركوك أثناء التحقيق معه".

أفادت الهيئة أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى ضبط وسيطاً بتسلُّم مبلغ رشوةٍ من أحد المواطنين وإيصالها إلى مُتَّهمٍ آخر قام بابتزاز المواطن وإيهامه بدوره في عدم اعتقاله وتحريك دعوى قضائيَّةٍ بحقِّهِ".

وأشارت الى ان "ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة تمكَّنت في عمليَّةٍ ثالثة من ضبط شخصٍ انتحل صفة مُوظَّفٍ في محافظة البصرة أوهم مواطنين بالتعيين لقاء مبالغ ماليَّةٍ"، لافتةً إلى "ضبط المُتَّهم مُتلبِّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة في سيَّارته في أحد شوارع المُحافظة".وتابعت الهيئة ان "دائرة التحقيقات أكَّدت تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قضاة التحقيق في كركوك ونينوى والبصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".

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