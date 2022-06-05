“بضمنها فقرة تخص المحاضرين” الزاملي وعلاوي يتفقان على ضرورة التنسيق بين البرلمان والوزارة لحل مشكلات الشرائح المختلفة

2022/06/05 | 16:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

إتفق النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ووزير المالية علي علاوي، اليوم الأحد، على إضافة فقرة بقانون الأمن الغذائي تخص المحاضرين.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ) إن “الزاملي ترأس اجتماعاً للجنة المالية النيابية، بحضور رئيسها حسن كريم الكعبي وكامل أعضائها، لوضع اللمسات النهائية على مقترح قانون الداعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والانتهاء من مناقشته لإدراجه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقبلة لغرض التصويت عليه”.

وأكد الزاملي انه “تم تكييف الوضع المالي للمحاضرين والإداريين، والاجراء وعقود الكهرباء والنفط عبر تخصيص مبلغ مالي ثابت في قانون الأمن الغذائي، إضافةً الى زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، والبطاقة التموينية، وتخصيص اموال لاستيراد الغاز وسداد الديون بما يضمن استمرار الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال هذا الصيف، وتضمين مبالغ البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط، ولتنمية الاقاليم ومستحقات الفلاحين وغيرها”.

كما التقى الزاملي في مكتبه بوزير المالية علي عبد الامير علاوي، حيث جرى الاتفاق على اضافة فقرة في قانون الأمن الغذائي لتكييف الوضع المالي للمحاضرين والاداريين والأجور والعقود، وتخويل الوزير صلاحية اجراء مناقلة تخصيصات أخرى اذا تطلب الأمر ذلك.

وتم التأكيد على “ضرورة زيادة التنسيق بين مكتب النائب الأول والوزارة واللجنة المالية لحل المشاكل التي تعانيها الشرائح المختلفة، وضمان وصول التخصيصات الى كافة مستحقيها”.

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