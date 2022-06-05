نواب مستقلون يجتمعون برئيس الإقليم لحل الانسداد السياسي

2022/06/05 | 17:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / بحث عدد من النواب المستقلون، اليوم الأحد، مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني السبل الممكنة لتجاوز الأزمة السياسية الحالية.وذكرت لجنة النواب المستقلون في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “ضمن متابعة المبادرة التي أطلقها النواب المستقلين مؤخرا اجتمعت اللجنة التفاوضية مع رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني وتم خلال اللقاء طرح بنود المبادرة […]

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