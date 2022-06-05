انخفاض بدرجات الحرارة وعاصفة ترابية تصل محافظة السليمانية

2022/06/05 | 17:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

اجتاحت عاصفة ترابية، محافظة السليمانية ،اليوم الاحد ،والتي امتدت لمناطق عديدة، مع توقعات بانخفاض في درجات الحرارة ومدى الرؤية .

و اجتاحت الموجة سماء المحافظة، حيث يغطي الغبار سماء المدينة ما أدى إلى انخفاض مدى الرؤية في بعض الطرق الخارجية.

وتقول مديرية الأرصاد الجوية والزلزال في حكومة إق...

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