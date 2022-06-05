وفاة واحدة.. الصحة تسجل 88 إصابة بجائحة كورونا

2022/06/05 | 17:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 88 إصابة جديدة ضمن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنها “سجلت 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 100 شخص للشفاء”.

وأضافت، أنه “سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس بعموم المحافظات”، لافتة إلى أن “عدد المتلقين للقاح المضاد لكورونا بلغ خلال 24 ساعة الماضية 6331 شخصاً”.

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