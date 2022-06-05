بيوتر إيكونوفيتش*: قبل أن نكرههم - احسان جواد كاظم

2022/06/05 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احسان_جواد_كاظم احسان جواد كاظم - مترجمتفاجأ فقراء البولونيون عند رؤيتهم, طلائع اللاجئين الأوكرانيين القلائل، ولكن الظاهرين للعيان، الذين يملكون المال والسيارات باهظة الثمن.يبدو اننا مهددون بصراع اجتماعي إذا لم تبدأ الدولة البولونية العمل.الأغنياء يهربون دائمًا أولاً.



وهذا ينطبق على الأفغان والسوريين كما على الأوكرانيين.



لا عجب من ذلك.



لأن من بين أكثر من 3 ملايين لاجئ من خارج الحدود الشرقية، ف ......





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