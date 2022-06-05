القاموس القرآنى : ( أنا ) - أحمد صبحى منصور

2022/06/05 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة :1 ـ من أنواع الضمائر : 1 / 1 : ضمير متكلم : مفرد : أنا ، وجمع : نحن .1 / 2 : ضمير مخاطب مفرد : ( أنت ) ، و ( مثنى ) : ( أنتما ) و ( جمع مذكر : أنتم )، وجمع مؤنث ( أنتن ).



1 / 3 : ضمير غائب مفرد : ( هو ، هى ) و ( مثنى : هما ) و ( جمع هم ، هُنّ ) .



2 ـ من حيث المعرفة والنكرة : الأول : ضمير المتكلم ، يليه ضمير المخاطب .



ثم ضمير الغائب .3 ـ وما سبق هو ضمائر من ......





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