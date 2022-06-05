“متلبسون بالرشوة”.. النزاهة تنفذ ثلاث عمليات في نينوى والبصرة وكركوك

2022/06/05 | 17:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، تنفيذ ثلاث عمليَّاتٍ لضبط مُتَّهمين مُتلبِّسين بتسلم الرشوة والابتزاز في مُحافظات نينوى والبصرة وكركوك.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن من ضبط الممثل القانونيِّ لمُديريَّة البلديَّة، بعد أن تمَّ ضبط وسيطه أثناء تسلُّم الرشوة داخل إحدى منافذ الصيرفة في مركز مدينة كركوك، مُبيّنةً قيام الممثل القانوني للمُديريَّة بابتزاز ومُساومة المُوظَّفين والمُواطنين بدفع مبالغ ماليَّةٍ؛ لغرض إنجاز الأعمال الخاصَّة بهم، فضلاً على ادِّعائه استطاعته غلق قضايا تحقيقيَّةٍ مفتوحة بحقهم لدى الجهات التحقيقيَّة.

وأوضحت أنَّه تمَّ، “خلال العمليَّة ضبط منتسبٍ في أحد الأجهزة الأمنيَّة في المحافظة، بعدِّه شريكاً في عمليَّات الإبتزاز، بعد اعتراف الممثل القانونيّ لمُديريَّة بلديَّـة كركوك أثناء التحقيق معه.

وفي محافظة نينوى، أفادت الدائرة بأنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى ضبط وسيطاً بتسلُّم مبلغ رشوةٍ من أحد المواطنين وإيصالها إلى مُتَّهمٍ آخر قام بابتزاز المواطن وإيهامه بدوره في عدم اعتقاله وتحريك دعوى قضائيَّةٍ بحقِّهِ”.

وبينت أن “ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة، تمكَّنت في عمليَّةٍ ثالثة من ضبط شخصٍ انتحل صفة مُوظَّفٍ في محافظة البصرة أوهم مواطنين بالتعيين لقاء مبالغ ماليَّةٍ،لافتةً إلى ضبط المُتَّهم مُتلبِّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة في سيَّارته في أحد شوارع المُحافظة.

وأكَّدت “تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة، وفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قضاة التحقيق في كركوك ونينوى والبصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.

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