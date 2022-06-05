"شيء مختلف تماما".. خطة السعودية السياحية ومعضلة الكحول

2022/06/05 | 17:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتطلع السعودية إلى زيادة عدد زائريها من السياح الأجانب بثلاثة أضعاف خلال 2022 مع تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وعودة حجاج الخارج، على ما أفاد وزير السياحة السعودي، وكالة فرانس برس، الأحد.

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