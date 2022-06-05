تصريح جديد للاتحاد الوطني بشأن التنازل عن كرسي رئاسة الجمهورية

2022/06/05 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

جدد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، تمسكه بمرشح رئاسة الجمهورية برهم صالح خلال مفاوضاته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، مبينا ان الأيام القليلة ستشهد عدة اجتماعات بين الطرفين لحسم جميع القضايا العالقة.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "المفاوضات بين الحزبين مستمرة بعد لقاء القيادات العليا في السليمانية واربيل لأنهاء حالة الانسداد السياسي".

وأضاف ان "الحديث عن تنازل الاتحاد الوطني عن رئاسة الجمهورية ومرشحه برهم صالح سابق لإوانه ولم يطرح لغاية الان بسبب تمسكنا بالأخير".

وأشار الى ان "الأيام المقبلة ستشهد عقد عدة لقاءات في كردستان من اجل انهاء حالة الانسداد والذهاب نحو تشكيل الحكومة الى بغداد"، مبينا ان "القضايا التي سيتم مناقشتها إدارة كركوك وهي حق الاتحاد ورئاسة الجمهورية والنفط والغاز وانتخابات كردستان".

وتعاني العملية السياسية في بغداد من انسداد كبير رغم مرور أكثر من 8 أشهر على اجراء الانتخابات النيابية وإعلان النتائج وسط اعلان عن أكثر من 6 مبادرات لحل الازمة.

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