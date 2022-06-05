النزاهة تضبط متلبسين بالرشوة والابتزاز في ثلاث محافظات

2022/06/05 | 17:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذةوفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ.

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