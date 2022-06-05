البرلمان يبحث اعادة فتح القنصلية الهندية في البصرة

2022/06/05 | 17:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..بحثت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاحد، امكانية اعادة فتح القنصلية الهندية في البصرة.وذكر اعلام البرلمان في بيان تلقته /المعلومة/ إن “عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب جنان الموسوي استقبلت نائب السفير الهندي في بغداد سر چودري ضمن المساعي لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والهند”.وتناول الجانبان خلال لقائهما في مقر اللجنة، “تعزيز التعاون […]

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