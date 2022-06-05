بوصلة الفلسطينيين جميعا تتّجه صوب القدس - نهى نعيم الطوباسي

2022/06/05 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهى_نعيم_الطوباسي على مر التاريخ، وكلما تم التعتيم على القضية الفلسطينية أو تهميشها دوليا وعربيا، وسُلّطت الأضواء على حدث طارئ أو أزمة ما في العالم، تعود القضية الفلسطينية لتفرض نفسها على كل الأحداث، فتبزغ من جديد، وتثبت أنها ليست كأي صراع في العالم.



بل هي أعظم من أن يتحكم بها نظام ما، وأكبر من الاحتلال، فلا يمكن تقزيمها أو اختزالها، وفق مزاج وحسابات أية دولة أو زعيم.



مثلا عام 2020 عندما ضربت جائحة كورونا العال ......





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