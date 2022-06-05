بارزاني يؤكد دعمة لخطوات التقريب بين الأطراف السياسية

2022/06/05 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكد رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، اليوم الأحد، دعمه للجهود التي تسعى لتقريب الأطراف السياسية وتجاوز المشاكل والمصاعب أمام العملية السياسية في العراق.وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس إقليم كردستان، استقبل قبل ظهر اليوم، وفداً من الأعضاء المستقلين في مجلس النواب العراقي والذي يعرفون بـالفريق التفاوضي، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع السياسي العراقي والتحديات القائمة، وجهود التوصل لتفاهم بين الأطراف السياسية والخروج من الجمود والانسداد السياسي".وأضاف البيان، أن " الوفد، عرض الهدف من زيارة إقليم كردستان، المتمثل بالاجتماع والتباحث مع رئاسة إقليم كردستان والأطراف السياسية، بُغية التقريب بين الأطراف السياسية وإيجاد مخرج لتخطي حالة الانسداد السياسي".وأبدى بارزاني، " دعمه للجهود وأي محاولة وخطوة تعمل على تقريب الأطراف السياسية وتجاوز المشاكل والمصاعب أمام العملية السياسية في العراق، متمنياً أن تكون لجهود الوفد "نتائج جيدة".

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