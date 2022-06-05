2022/06/05 | 17:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. افتتاح دائرة البيئة تزامناً مع اليوم العالمي لحماية البيئة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mYjOWAmf55g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. افتتاح دائرة البيئة تزامناً مع اليوم العالمي لحماية البيئة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. افتتاح دائرة البيئة تزامناً مع اليوم العالمي لحماية البيئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).