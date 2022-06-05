بابا الفاتيكان لقادة الحكومات بشأن أوكرانيا:

2022/06/05 | 17:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد البابا فرانسيس مناشدته لقادة الحكومات يوم الأحد للسعي لحل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.قال البابا في خطابه: “بينما يتواصل غضب الموت والدمار، وتنتشر المواقف المتضاربة، مما يؤجج تصعيدًا يزداد خطورة على الجميع، أجدد مناشدة القادة الوطنيين: "أرجوكم لا تجلبوا الدمار إلى الإنسانية، لا تدمروا الإنسانية".

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