النفط: مستمرون بتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية باحتياجها من الوقود

2022/06/05 | 18:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة النفط، الأحد، استمرارها بتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية باحتياجها من الوقود بجميع أنواعه لتأمين استمرار التيار الكهربائي.

وذكر بيان للوزارة، أن "ذلك جاء خلال اجتماع العمليات القيادي الذي ترأسه وكيل الوزارة لشؤون التوزيع وبحضور المديرين العامين للشركات والدوائر المعنية وممثل وزارة الكهرباء".

ونقل البيان عن وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس قوله، إن "وزارة النفط تؤكد التزامها واستمرارها بتأمين احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود وبجميع أنواعه بحسب الحصص المقررة وبالاتفاق مع الوزارة المعنية وبالتشاور مع ممثلها في الاجتماع، وتنفيذ الخطة الوقودية التي يتم تنفيذها باتفاق النفط والكهرباء".

وأضاف البيان أن "الوزارة تعقد اجتماع العمليات القيادي بشكل دوري لمناقشة انسيابية تجهيز المشتقات النفطية للمواطنين ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والدوائر الحكومية والقطاع الخاص".

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