2022/06/05 | 18:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقف لاعبو فريق الزوراء والجهاز الفني والإداري، دقيقة حداد لقراءة سورة الفاتحة على روح اللاعب حيدر عبد الرزاق.وسبق أن مثل عبد الرزاق، فريق الزوراء سابقاً.وتوفي عبد الرزاق عن عمر ناهز 39 عاماً فجر اليوم الأحد، بعد الاعتداء عليه من قبل أشخاص مجهولين.ويستعد الزوراء لمواجهة نفط الوسط يوم الأربعاء المقبل في […]

ظهرت المقالة الزوراء يستهل وحدته التدريبية بدقيقة صمت حداداً على حيدر عبد الرزاق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يستهل وحدته التدريبية بدقيقة صمت حداداً على حيدر عبد الرزاق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يستهل وحدته التدريبية بدقيقة صمت حداداً على حيدر عبد الرزاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).