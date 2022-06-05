2022/06/05 | 18:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجّحت المنظمة أن عدد 780، للإصابات من 13 مايو حتى الخميس، هو أقل من العدد الفعلي نظرا إلى أن المعلومات الوبائية والمخبرية محدودة.

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