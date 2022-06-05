النزاهة النيابية توضح غاية الاستضافات داخل مجلس النواب

2022/06/05 | 18:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز، تحدثت لجنة النزاهة اليوم الاحد، عن أهداف الاستضافات التي تقوم بها داخل مجلس النواب، للوزراء والمسؤولين والجهات المعنية.وقال عضو اللجنة أحمد الربيعي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إنه “بخصوص الاستضافات المتكررة في مجلس النواب، فانها تمثل نقل الصورة الصحيحة لاي حالة او شبهة او اشكال طلب معلومات، وكذلك تعتبر فرصة للاستيضاح عن […]

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